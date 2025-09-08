Практика судов
На Apple подали в суд из-за обучения ИИ на пиратских книгах

17:53, 8 сентября 2025
Американские авторы подали в суд на Apple — компанию обвиняют в использовании пиратских книг для обучения искусственного интеллекта.
Фото: Getty Images
Двое американских авторов подали иск против Apple в Калифорнии, обвинив техногиганта в использовании пиратских книг для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), встроенных в его устройства. Об этом сообщает BrusselsTimes.

В своем судебном обращении авторы Грейди Хендрикс и Дженнифер Роберсон утверждают, что Apple создала свои модели ИИ, которые являются частью функций «Apple Intelligence», сначала собрав огромную библиотеку данных.

Они настаивают, что эти данные включают произведения, защищенные авторским правом, скопированные без их согласия, признания или компенсации, и добиваются превращения своего дела в коллективный иск.

Авторы считают, что их книги входят в материалы, «извлеченные» Apple из так называемых «теневых библиотек» пиратского контента. Apple еще не отреагировала на эти обвинения.

Дело можно считать частью растущей волны исков в США, где писатели, музыканты и издатели обвиняют технологические компании в несанкционированном использовании их работ для обучения систем ИИ, которые полагаются на огромные объемы данных.

Издание добавляет, что чтобы противостоять таким искам, крупные игроки в сфере генеративного ИИ часто ссылаются на правовую доктрину fair use («честного использования»), которая может ограничивать применение прав интеллектуальной собственности.

суд Apple искусственный интеллект ИИ

