На Apple подали до суду через навчання ШІ на піратських книжках

Американські автори подали до суду на Apple — компанію звинувачують у використанні піратських книжок для навчання штучного інтелекту.

Двоє американських авторів подали позов проти Apple у Каліфорнії, звинувативши техногіганта у використанні піратських книжок для навчання моделей штучного інтелекту (ШІ), вбудованих у його пристрої. Про це повідомляє BrusselsTimes.

У своєму судовому зверненні автори Грейді Гендрікс і Дженніфер Роберсон стверджують, що Apple створила свої моделі ШІ, які є частиною функцій «Apple Intelligence», спершу зібравши величезну бібліотеку даних.

Вони наполягають, що ці дані включають твори, захищені авторським правом, скопійовані без їхньої згоди, визнання чи компенсації, і домагаються перетворити свою справу на колективний позов.

Автори вважають, що їхні книжки входять до матеріалів, «витягнутих» Apple із так званих «тіньових бібліотек» піратського контенту. Apple ще не відреагувала на ці звинувачення.

Справу можна вважати частиною зростаючої хвилі позовів у США, де письменники, музиканти й видавці звинувачують технологічні компанії у несанкціонованому використанні їхніх робіт для навчання систем ШІ, які покладаються на величезні обсяги даних.

Видання додає, щоб протидіяти таким позовам, великі гравці у сфері генеративного ШІ часто посилаються на правову доктрину «fair use» («чесного використання»), яка може обмежувати застосування прав інтелектуальної власності.

