Отравила родственников грибами – в Австралии женщину приговорили к трем пожизненным срокам

В Мельбурне женщина умышленно отравила говядину грибами, что привело к гибели трех человек.

Фото: CNN

Верховный суд Мельбурна приговорил 50-летнюю Эрин Паттерсон к трем пожизненным заключениям с правом условно-досрочного освобождения через 33 года за убийство трех членов семьи ее мужа, с которым она проживала отдельно, и покушение на убийство четвертого гостя. Женщина намеренно добавила в блюдо из говядины «веллингтон» смертельно ядовитые грибы, что привело к трагедии, которая всколыхнула Австралию и привлекла внимание мирового сообщества. Об этом пишет CNN.

Суть дела

31 июля 2023 года Эрин Паттерсон пригласила на обед в свой дом в Леонгате, штат Виктория, родителей своего мужа, Дона и Гейл Паттерсон, а также его тетю Хизер Уилкинсон и дядю Иена Уилкинсона. Она подала говядину «веллингтон», в которую добавила собранные поблизости от дома грибы, оказавшиеся одними из самых токсичных в мире. В результате отравления Дон, Гейл и Хизер умерли от полиорганной недостаточности через несколько дней после обеда. Единственный выживший, Иэн Уилкинсон, испытал серьезные проблемы со здоровьем. Суд установил, что Паттерсон действовала умышленно, тщательно скрывая свои действия и лгая полиции о происхождении грибов и собственном состоянии здоровья.

Позиции сторон

Прокуратура утверждала, что Паттерсон спланировала убийство, используя информацию о смертельно ядовитых грибах, полученную с веб-сайта гражданской науки. Она приобрела дегидратор для сушки грибов и избавилась от него, когда гости начали умирать. Прокуроры подчеркнули, что Паттерсон лгала об источнике грибов, утверждая, что купила их в супермаркете и азиатском магазине, а также о том, что сама заболела после обеда. Они указали на ее «две лица»: публично она демонстрировала хорошие отношения с семьей, но в частных сообщениях выражала разочарование их поведением. Прокуратура просила пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Паттерсон признавала, что подала ядовитые грибы, но настаивала, что не имела намерения убивать гостей. Она утверждала, что просто хотела улучшить отношения со свекрами и их семьей. Однако ее объяснения об источнике грибов и собственном состоянии здоровья были опровергнуты доказательствами. Саймон Паттерсон, ее муж, который отказался от участия в обеде, заявлял, что ранее подозревал жену в попытках его отравить, хотя эти обвинения были сняты до основного судебного разбирательства.

Что решил суд

3 сентября 2025 года Верховный суд Мельбурна под председательством судьи Кристофера Била признал Эрин Паттерсон виновной по трем пунктам обвинения в убийстве (Дона, Гейл Паттерсон и Гезер Уилкинсон) и одному пункту покушения на убийство (Иена Уилкинсона). Ей назначено три пожизненных срока заключения, которые будут отбываться одновременно, с правом условно-досрочного освобождения через 33 года, а также 25-летний срок за покушение на убийство. Судья Билл отметил, что преступления требовали «существенного предварительного обдумывания» и были «огромным предательством доверия», причинив страдания не только жертвам, но и детям Паттерсон, которые потеряли родных. Суд учел ее скандальную репутацию и вероятность изоляции в одиночной камере для защиты от других заключенных, но признал тяжесть ее действий, которые оказали «разрушительное влияние» на многих людей.

Дополнительные детали

Дело Паттерсон вызвало значительный общественный резонанс в Австралии, породив многочисленные подкасты и документальные фильмы. Слушания транслировались в прямом эфире, а у здания суда собрались съемочные группы СМИ. Суд установил, что Паттерсон тщательно скрывала свои действия, уничтожив дегидратор и лгая об источнике грибов, что затруднило расследование. Ее преступления нанесли ущерб не только жертвам, но и более широкому сообществу, в частности семье и местному сообществу Леонгаты.

