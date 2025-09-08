Отруїла родичів грибами – в Австралії жінку засудили до трьох довічних термінів

У Мельбурні жінка навмисно отруїла яловичину грибами, що призвело до загибелі трьох людей.

Верховний суд Мельбурна засудив 50-річну Ерін Паттерсон до трьох довічних ув’язнень із правом умовно-дострокового звільнення через 33 роки за вбивство трьох членів родини її чоловіка, з яким вона проживала окремо, та замах на вбивство четвертого гостя. Жінка навмисно додала до страви яловичини «веллінгтон» смертельно отруйні гриби, що призвело до трагедії, яка сколихнула Австралію та привернула увагу світової спільноти. Про це пише CNN.

Суть справи

31 липня 2023 року Ерін Паттерсон запросила на обід до свого будинку в Леонгаті, штат Вікторія, батьків свого чоловіка, Дона та Гейл Паттерсон, а також його тітку Гезер Вілкінсон і дядька Ієна Вілкінсона. Вона подала яловичину «веллінгтон», у яку додала зібрані поблизу будинку гриби, що виявилися одними з найтоксичніших у світі. Унаслідок отруєння Дон, Гейл і Гезер померли від поліорганної недостатності через кілька днів після обіду. Єдиний, хто вижив, Ієн Вілкінсон, зазнав серйозних проблем зі здоров’ям. Суд установив, що Паттерсон діяла з умислом, ретельно приховуючи свої дії та брехала поліції про походження грибів і власний стан здоров’я.

Позиції сторін

Прокуратура стверджувала, що Паттерсон спланувала вбивство, використовуючи інформацію про смертельно отруйні гриби, отриману з вебсайту громадянської науки. Вона придбала дегідратор для сушіння грибів і позбулася його, коли гості почали помирати. Прокурори наголосили, що Паттерсон брехала про джерело грибів, стверджуючи, що купила їх у супермаркеті та азійському магазині, а також про те, що сама хворіла після обіду. Вони вказали на її «два обличчя»: публічно вона демонструвала добрі стосунки з родиною, але в приватних повідомленнях висловлювала розчарування їхньою поведінкою. Прокуратура просила довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Паттерсон визнавала, що подала отруйні гриби, але наполягала, що не мала наміру вбивати гостей. Вона стверджувала, що просто хотіла покращити стосунки зі свекрами та їхньою родиною. Проте її пояснення про джерело грибів і власний стан здоров’я були спростовані доказами. Саймон Паттерсон, її чоловік, який відмовився від участі в обіді, заявляв, що раніше підозрював дружину в спробах його отруїти, хоча ці звинувачення були зняті до основного судового розгляду.

Що вирішив суд

3 вересня 2025 року Верховний суд Мельбурна під головуванням судді Крістофера Біла визнав Ерін Паттерсон винною за трьома пунктами обвинувачення у вбивстві (Дона, Гейл Паттерсон і Гезер Вілкінсон) та одним пунктом замаху на вбивство (Ієна Вілкінсона). Їй призначено три довічні терміни ув’язнення, які відбуватимуться одночасно, з правом умовно-дострокового звільнення через 33 роки, а також 25-річний термін за замах на вбивство. Суддя Біл зазначив, що злочини вимагали «суттєвого попереднього обдумування» та були «величезною зрадою довіри», завдавши страждань не лише жертвам, а й дітям Паттерсон, які втратили рідних. Суд врахував її скандальну репутацію та ймовірність ізоляції в одиночній камері для захисту від інших ув’язнених, але визнав тяжкість її дій, що спричинили «руйнівний вплив» на багатьох людей.

Додаткові деталі

Справа Паттерсон викликала значний суспільний резонанс в Австралії, породивши численні подкасти та документальні фільми. Слухання транслювалися в прямому ефірі, а біля будівлі суду зібралися знімальні групи ЗМІ. Суд установив, що Паттерсон ретельно приховувала свої дії, знищивши дегідратор і брехавши про джерело грибів, що ускладнило розслідування. Її злочини завдали шкоди не лише жертвам, а й ширшій громаді, зокрема родині та місцевій спільноті Леонгати.

