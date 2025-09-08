Пьяный пассажир пытался открыть дверь самолета в воздухе и устроил драку: самолет Ryanair совершил экстренную посадку

Пьяный мужчина на борту спровоцировал массовую потасовку и попытался открыть аварийный выход, из-за чего самолет пришлось срочно посадить во Францию.

Во Франции самолёт Ryanair экстренно сел из-за пьяного пассажира, который пытался открыть аварийные двери в воздухе и подрался с другими пассажирами. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошёл во время рейса из Борнмута (Великобритания) в Жирону (Испания).

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала закрылся в туалете, после чего попытался открыть аварийный выход со словами: «Я хочу выйти». Другие пассажиры вовремя остановили его, и на борту началась массовая драка.

По словам очевидцев, дебошир бросался на людей, плевался и наносил удары. Его повалили на пол и связали ноги удлинителем ремня безопасности. Когда его посадили обратно, он даже попытался ударить головой пожилого мужчину, который сидел рядом. Несколько пассажиров так сильно испугались, что начали плакать и испытали панические атаки.

Из-за инцидента самолёт совершил аварийную посадку в Тулузе, где его встретили полицейские. Они вынесли мужчину из самолёта в наручниках.

После задержания рейс продолжил полёт и приземлился в Жироне с задержкой примерно на два часа.

В компании Ryanair подтвердили инцидент и заявили, что придерживаются политики «нулевой толерантности» к агрессивному поведению пассажиров.

«Экипаж вызвал полицию, которая встретила самолёт в Тулузе и сняла нарушителя. Мы и дальше будем предпринимать решительные меры против пассажиров, которые создают угрозу или дискомфорт для других», – отметили в компании.

