Пьяный пассажир пытался открыть дверь самолета в воздухе и устроил драку: самолет Ryanair совершил экстренную посадку

18:49, 8 сентября 2025
Пьяный мужчина на борту спровоцировал массовую потасовку и попытался открыть аварийный выход, из-за чего самолет пришлось срочно посадить во Францию.
Во Франции самолёт Ryanair экстренно сел из-за пьяного пассажира, который пытался открыть аварийные двери в воздухе и подрался с другими пассажирами. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошёл во время рейса из Борнмута (Великобритания) в Жирону (Испания).

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала закрылся в туалете, после чего попытался открыть аварийный выход со словами: «Я хочу выйти». Другие пассажиры вовремя остановили его, и на борту началась массовая драка.

По словам очевидцев, дебошир бросался на людей, плевался и наносил удары. Его повалили на пол и связали ноги удлинителем ремня безопасности. Когда его посадили обратно, он даже попытался ударить головой пожилого мужчину, который сидел рядом. Несколько пассажиров так сильно испугались, что начали плакать и испытали панические атаки.

Из-за инцидента самолёт совершил аварийную посадку в Тулузе, где его встретили полицейские. Они вынесли мужчину из самолёта в наручниках.

После задержания рейс продолжил полёт и приземлился в Жироне с задержкой примерно на два часа.

В компании Ryanair подтвердили инцидент и заявили, что придерживаются политики «нулевой толерантности» к агрессивному поведению пассажиров.

«Экипаж вызвал полицию, которая встретила самолёт в Тулузе и сняла нарушителя. Мы и дальше будем предпринимать решительные меры против пассажиров, которые создают угрозу или дискомфорт для других», – отметили в компании.

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

