Пьяный пассажир пытался открыть дверь самолета в воздухе и устроил драку: самолет Ryanair совершил экстренную посадку

Во Франции самолёт Ryanair экстренно сел из-за пьяного пассажира, который пытался открыть аварийные двери в воздухе и подрался с другими пассажирами. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошёл во время рейса из Борнмута (Великобритания) в Жирону (Испания).
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала закрылся в туалете, после чего попытался открыть аварийный выход со словами: «Я хочу выйти». Другие пассажиры вовремя остановили его, и на борту началась массовая драка.
По словам очевидцев, дебошир бросался на людей, плевался и наносил удары. Его повалили на пол и связали ноги удлинителем ремня безопасности. Когда его посадили обратно, он даже попытался ударить головой пожилого мужчину, который сидел рядом. Несколько пассажиров так сильно испугались, что начали плакать и испытали панические атаки.
Из-за инцидента самолёт совершил аварийную посадку в Тулузе, где его встретили полицейские. Они вынесли мужчину из самолёта в наручниках.
После задержания рейс продолжил полёт и приземлился в Жироне с задержкой примерно на два часа.
В компании Ryanair подтвердили инцидент и заявили, что придерживаются политики «нулевой толерантности» к агрессивному поведению пассажиров.
«Экипаж вызвал полицию, которая встретила самолёт в Тулузе и сняла нарушителя. Мы и дальше будем предпринимать решительные меры против пассажиров, которые создают угрозу или дискомфорт для других», – отметили в компании.
