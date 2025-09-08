Практика судів
П’яний пасажир намагався відчинити двері літака в повітрі і влаштував бійку: літак Ryanair здійснив екстрену посадку

18:49, 8 вересня 2025
П’яний чоловік на борту спровокував масову бійку та спробував відкрити аварійний вихід, через що літак довелося терміново посадити у Франції.
У Франції літак Ryanair екстрено сів через п’яного пасажира, який намагався відкрити аварійні двері в повітрі та побився з іншими пасажирами. Про це повідомляє The Sun.

Інцидент стався під час рейсу з Борнмута (Велика Британія) до Жирони (Іспанія).

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння спершу зачинився в туалеті, після чого спробував відкрити аварійний вихід зі словами: «Я хочу вийти». Інші пасажири вчасно зупинили його, і на борту розпочалася масова бійка.

За словами очевидців, дебошир кидався на людей, плювався та завдавав ударів. Його повалили на підлогу та зв’язали ноги подовжувачем ременя безпеки. Коли його посадили назад, він навіть спробував ударити головою літнього чоловіка, який сидів поруч. Декілька пасажирів злякалися настільки, що почали плакати та мали панічні атаки.

Через інцидент літак здійснив аварійну посадку в Тулузі, де його зустріли поліцейські. Вони винесли чоловіка з літака в наручниках.

Після затримання рейс продовжив політ і приземлився у Жироні із запізненням приблизно на дві години.

У компанії Ryanair підтвердили інцидент і заявили, що дотримуються політики «нульової толерантності» до агресивної поведінки пасажирів.

«Екіпаж викликав поліцію, яка зустріла літак у Тулузі та зняла порушника. Ми й надалі будемо вживати рішучих заходів проти пасажирів, які створюють загрозу чи дискомфорт для інших», – зазначили у компанії.

Франція

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

