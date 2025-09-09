В Лондоне появился новый мурал Бэнкси с судьей, но его уже закрыли и взяли под охрану

Работу сразу спрятали за черным пластиком и барьерами, что лишь придало таинственности.

Источник фото: collater.al

В центре Лондона на фасаде Королевского здания, которое является частью Королевских судов правосудия, появился новый мурал от Бэнкси. Художник подтвердил авторство работы, изображающей судью, атакующего протестующего молотком.

Однако вскоре после появления мурал закрыли черными пластиковыми листами, окружили металлическими барьерами и взяли под охрану.

Издание collater.al отмечает, что этот шаг лишь усиливает атмосферу таинственности и противоречивости вокруг одного из самых острых современных художников.

В СМИ пишут, что выбор локации имеет символический характер: мурал размещен рядом с сердцем британского правосудия, что подчеркивает напряжение в отношениях между институтами и гражданами.

Источник фото: collater.al

Источник фото: Callum Parke/PA

