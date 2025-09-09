У Лондоні з’явився новий мурал Бенксі з суддею, але його вже закрили та взяли під охорону

Роботу одразу сховали за чорним пластиком і бар’єрами, що лише додало таємничості.

Джерело фото: collater.al

У центрі Лондона на фасаді Королівської будівлі, що є частиною Королівських судів правосуддя, з’явився новий мурал від Бенксі. Художник підтвердив авторство роботи, яка зображує суддю, що атакує протестувальника молотком.

Втім, невдовзі після появи мурал закрили чорними пластиковими листами, оточили металевими бар’єрами та взяли під охорону.

Видання collater.al зазначає, що цей крок лише посилює атмосферу таємничості й суперечливості навколо одного з найгостріших сучасних митців.

У медіа пишуть, що вибір локації має символічний характер: мурал розміщено поруч із серцем британського правосуддя, що підкреслює напругу у відносинах між інституціями та громадянами.

Джерело фото: collater.al

Джерело фото: Callum Parke/PA

