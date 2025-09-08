Суд в Лос-Анджелесе запретил сносить дом Мэрилин Монро

В США сохранили здание, где актриса Мэрилин Монро провела последние месяцы жизни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дом, в котором легендарная актриса Мэрилин Монро провела последние месяцы жизни, останется под охраной как историческая памятка. Суд отклонил просьбу владельцев о его сносе. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, суд Лос-Анджелеса встал на сторону города после слушания на прошлой неделе, подтвердив статус дома как исторической памятки. Краткое письменное решение судьи не содержало объяснения причин.

Мэрилин Монро купила особняк в районе Брентвуд в 1962 году и прожила там лишь шесть месяцев до своей смерти. С тех пор дом неоднократно менял владельцев.

В 2023 году недвижимость приобрели за $8,35 миллиона Брина Милстайн, дочь известного застройщика из Кливленда, и продюсер реалити-шоу Рой Бэнк. Супруги живут по соседству и планировали объединить участки, получив разрешение на снос. Однако активисты по охране культурного наследия убедили власти Лос-Анджелеса сохранить дом.

Адвокат новых владельцев пока не прокомментировал решение суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий