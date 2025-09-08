Практика судів
Суд у Лос-Анджелесі заборонив зносити будинок Мерилін Монро

22:00, 8 вересня 2025
У США зберегли будинок, де акторка Мерилін Монро провела останні місяці життя.
Будинок, у якому легендарна акторка Мерилін Монро провела останні місяці життя, залишиться під охороною як історична пам’ятка. Суд відхилив прохання власників про його знесення. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, суд Лос-Анджелеса став на бік міста після слухання минулого тижня, підтвердивши статус будинку як історичної пам’ятки. Коротке письмове рішення судді не містило пояснення причин.

Мерилін Монро купила маєток у районі Брентвуд у 1962 році й прожила там лише шість місяців до своєї смерті. З того часу будинок неодноразово змінював власників.

У 2023 році нерухомість придбали за $8,35 мільйона Брінa Мілстайн, донька відомого забудовника з Клівленда, та продюсер реаліті-шоу Рой Бенк. Подружжя мешкає по сусідству і планувало об’єднати ділянки, отримавши дозвіл на знесення. Однак активісти з охорони культурної спадщини переконали владу Лос-Анджелеса зберегти будинок.

Адвокат нових власників поки що не прокоментував рішення суду.

