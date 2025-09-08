В Германии суд выдал ордер на арест студента за нападение с ножом на преподавательницу

17-летний подросток также атаковал полицейских и получил ранения.

Суд в городе Эссен, Германия, выдал ордер на арест 17-летнего студента, который напал с ножом на преподавательницу профессионального колледжа. Об этом сообщило издание Spiegel.

Инцидент произошел в Эссене, когда подросток косоварского происхождения атаковал преподавательницу, а при попытке задержания напал с ножом на полицейских. В ответ правоохранители открыли огонь, ранив нападавшего. Изначально СМИ сообщали, что ранение могло быть смертельным, однако, по уточненным данным, состояние подростка больше не является критическим, хотя он остается в больнице для лечения.

По информации полиции и прокуратуры, из-за тяжелого состояния здоровья подозреваемого ордер на арест не мог быть выполнен до воскресенья, 7 сентября. Сейчас студенту предъявлено обвинение в покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений.

Для контекста, в июне 2025 года в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, где 21-летний бывший ученик заведения убил 10 человек, в том числе шесть девушек и трех парней, ранил 12 человек, после чего застрелился.

