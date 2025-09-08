У Німеччині суд видав ордер на арешт студента за напад із ножем на викладачку

17-річний підліток також атакував поліцейських і отримав поранення.

Суд у місті Ессен, Німеччина, видав ордер на арешт 17-річного студента, який напав із ножем на викладачку професійного коледжу. Про це повідомило видання Spiegel.

Інцидент стався в Ессені, коли підліток косоварського походження атакував викладачку, а під час спроби затримання напав із ножем на поліцейських. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь, поранивши нападника. Спочатку ЗМІ повідомляли, що поранення могло бути смертельним, однак, за уточненими даними, стан підлітка більше не є критичним, хоча він залишається в лікарні для лікування.

За інформацією поліції та прокуратури, через важкий стан здоров’я підозрюваного ордер на арешт не міг бути виконаний до неділі, 7 вересня. Наразі студенту висунуто звинувачення у спробі вбивства та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Для контексту, у червні 2025 року в австрійському місті Грац сталася стрілянина в школі, де 21-річний колишній учень закладу вбив 10 людей, зокрема шістьох дівчат і трьох хлопців, поранив 12 осіб, після чого застрелився.

