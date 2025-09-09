Художник Бэнкси может попасть в тюрьму из-за граффити, нарисованного на фасаде Королевского суда в Лондоне

Полиция приступила к проверке на предмет возможного повреждения памятника архитектуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лондоне разгорелся скандал, связанный с новой работой известного стрит-арта художника Бэнкси. Его свежее граффити появилось 8 сентября на стене Королевского суда. Однако уже в тот же день изображение укрыли под черной пленкой и огородили металлическими конструкциями.

Полиция Лондона начала расследование против художника Бэнкси. Речь идет о возможном повреждении памятника архитектуры, поскольку здание имеет охранный статус. Об этом пишет Daily Mail.

Сам мурал изображает судью в традиционном парике и мантии, который наносит удар молотком по демонстранту. В руках активиста – плакат с кровавыми следами.

В администрации судов Великобритании подчеркнули, что граффити подлежит удалению.

Согласно британскому законодательству, за повреждение памятников исторического наследия предусмотрено жесткое наказание. Если нанесенный ущерб превышает £5000, нарушителю может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. В случаях, когда вред менее значителен, наказание может ограничиться арестом до трех месяцев или штрафом до £2500.

Напомним, что мурал с изображением бьющего протестующего молотком судьи появился на здании 8 сентября. Впрочем, вскоре после появления мурала закрыли черными пластиковыми листами, окружили металлическими барьерами и взяли под охрану.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.