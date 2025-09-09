Художник Бенксі може потрапити до в'язниці через графіті, намальоване на фасаді Королівського суду у Лондоні

Поліція почала перевірку на предмет можливого пошкодження пам’ятки архітектури.

Фото: ВВС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні розгорівся скандал, пов'язаний з новою роботою відомого стріт-арт художника Бенксі. Його свіже графіті з’явилося 8 вересня на стіні Королівського суду. Однак уже в той самий день зображення сховали під чорною плівкою та обгородили металевими конструкціями.

Поліція Лондона почала розслідування проти художника Бенксі. Йдеться про можливе пошкодження пам'ятки архітектури, оскільки будівля має охоронний статус. Про це пише Daily Mail.

Сам мурал зображує суддю в традиційній перуці та мантії, який завдає удару молотком по демонстранту. У руках активіста - плакат із кривавими слідами.

В адміністрації судів Великої Британії підкреслили, що графіті підлягає видаленню.

Згідно з британським законодавством, за пошкодження пам’яток історичної спадщини передбачено жорстке покарання. Якщо завдані збитки перевищують £5000, порушнику може загрожувати тюремне ув'язнення строком до 10 років. У випадках, коли шкода менш значна, покарання може обмежитися арештом до трьох місяців або штрафом до £2500.

Нагадаємо, що мурал із зображенням судді, що б'є протестувальника молотком, з'явилося на будівлі 8 вересня. Втім, невдовзі після появи мурал закрили чорними пластиковими листами, оточили металевими бар’єрами та взяли під охорону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.