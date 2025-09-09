Практика судів
  1. У світі

Художник Бенксі може потрапити до в'язниці через графіті, намальоване на фасаді Королівського суду у Лондоні

09:34, 9 вересня 2025
Поліція почала перевірку на предмет можливого пошкодження пам’ятки архітектури.
Художник Бенксі може потрапити до в'язниці через графіті, намальоване на фасаді Королівського суду у Лондоні
Фото: ВВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні розгорівся скандал, пов'язаний з новою роботою відомого стріт-арт художника Бенксі. Його свіже графіті з’явилося 8 вересня на стіні Королівського суду. Однак уже в той самий день зображення сховали під чорною плівкою та обгородили металевими конструкціями. 

Поліція Лондона почала розслідування проти художника Бенксі. Йдеться про можливе пошкодження пам'ятки архітектури, оскільки будівля має охоронний статус.  Про це пише Daily Mail.

Сам мурал зображує суддю в традиційній перуці та мантії, який завдає удару молотком по демонстранту. У руках активіста - плакат із кривавими слідами.

В адміністрації судів Великої Британії підкреслили, що графіті підлягає видаленню.

Згідно з британським законодавством, за пошкодження пам’яток історичної спадщини передбачено жорстке покарання. Якщо завдані збитки перевищують £5000, порушнику може загрожувати тюремне ув'язнення строком до 10 років. У випадках, коли шкода менш значна, покарання може обмежитися арештом до трьох місяців або штрафом до £2500.

Нагадаємо, що мурал із зображенням судді, що б'є протестувальника молотком, з'явилося на будівлі 8 вересня. Втім, невдовзі після появи мурал закрили чорними пластиковими листами, оточили металевими бар’єрами та взяли під охорону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Падіння уряду стало для Макрона небаченим раніше випробуванням, Франція у глибокій фінансовій кризі – Politico

Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

Справа Богдана Львова — на екс-заступника голови Верховного Суду дали показання колишня колега з ВГСУ та судді господарських судів з міста Рівне

Під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

Підтримка МВФ в 2026 році може бути більшою – Роксолана Підласа про перспективу нової програми з МВФ

Роксолана Підласа прокоментувала зустріч з місією МВФ, згадавши приклад Аргентини, якій МВФ погодив фінансування без прив’язки до реформ.

У Верховній Раді сподіваються з другої спроби затвердити склад Дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати

Раніше народні депутати провалили голосування за затвердження складу Дорадчої групи експертів з відбору членів Рахункової палати з вирішальним голосом «міжнародників».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду