В Париже нашли свиные головы с надписью «Макрон» возле мечетей – полиция начала расследование

21:39, 9 сентября 2025
Полиция ищет организаторов провокации с антимусульманскими надписями.
Французская полиция начала расследование после обнаружения по меньшей мере пяти свиных голов возле мечетей в Париже и его пригородах. На некоторых из них были надписи «Макрон». Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес на своей странице в социальной сети X.

«Рано утром перед входом в несколько мечетей были обнаружены свиные головы. Немедленно было начато расследование», — заявил Нуньес. Он подчеркнул, что правоохранители прилагают все усилия, чтобы установить лиц, причастных к этим «отвратительным действиям».

Большая мечеть Парижа уже отреагировала на инцидент, выразив возмущение очередным проявлением антимусульманской ненависти. В заявлении мечети осуждены исламофобские акты, которые, по их мнению, направлены на раскол национального сообщества. В исламе свинья считается «нечистым» животным, что делает такие действия особенно оскорбительными.

По информации издания Le Parisien, свиные головы были обнаружены в нескольких районах Парижа: на улице Маре в 20-м округе, перед мечетью в 15-м округе, а также в чемодане в 18-м округе. Еще две головы нашли в пригородах – возле мечети в Монруже и в Монтрее. Источник, близкий к расследованию, сообщил, что в Монтрьо инцидент произошел в 5:30 утра. На одной из голов большими буквами было написано «Макрон».

Адвокат мечети в Монтрее предположил, что акция была тщательно спланирована группой лиц, ведь мечети расположены на значительном расстоянии друг от друга. По его словам, свиную голову подбросил мужчина в хирургической маске и берете, что может свидетельствовать о заранее подготовленной провокации.

полиция Франция Эмманюэль Макрон

