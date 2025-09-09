У Парижі знайшли свинячі голови з написом «Макрон» біля мечетей – поліція розпочала розслідування

Поліція шукає організаторів провокації з антимусульманськими написами.

Французька поліція розпочала розслідування після виявлення щонайменше п’яти свинячих голів біля мечетей у Парижі та його передмістях. На деяких із них були написи «Макрон». Про це повідомив префект паризької поліції Лоран Нуньєс на своїй сторінці в соціальній мережі X.

«Рано вранці перед входом до кількох мечетей були виявлені свинячі голови. Негайно було розпочато розслідування», – заявив Нуньєс. Він підкреслив, що правоохоронці докладають усіх зусиль, щоб встановити осіб, причетних до цих «огидних дій».

Велика мечеть Парижа вже відреагувала на інцидент, висловивши обурення черговим проявом антимусульманської ненависті. У заяві мечеті засуджено ісламофобські акти, які, на їхню думку, спрямовані на розкол національної спільноти. В ісламі свиня вважається «нечистою» твариною, що робить такі дії особливо образливими.

За інформацією видання Le Parisien, свинячі голови були виявлені в кількох районах Парижа: на вулиці Маре у 20-му окрузі, перед мечеттю в 15-му окрузі, а також у валізі в 18-му окрузі. Ще дві голови знайшли в передмістях – біля мечеті в Монружі та в Монтрьої. Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що в Монтрьої інцидент стався о 5:30 ранку. На одній із голів великими літерами було написано «Макрон».

Адвокат мечеті в Монтрьої припустив, що акція була ретельно спланована групою осіб, адже мечеті розташовані на значній відстані одна від одної. За його словами, свинячу голову підкинув чоловік у хірургічній масці та береті, що може свідчити про заздалегідь підготовлену провокацію.

