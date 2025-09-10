Практика судов
Россия требует 6 тысяч квадратных километров украинских земель — Джей Ди Вэнс

14:08, 10 сентября 2025
Россия стремится получить еще 6 тысяч кв. км украинской территории, тогда как Киев настаивает на гарантиях безопасности во избежание повторной агрессии.
Россия требует 6 тысяч квадратных километров украинских земель — Джей Ди Вэнс
Фото: The White House
Россия стремится получить около 6000 квадратных километров украинских земель, которые ей не удалось захватить военным путем. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, Украина, в свою очередь, требует гарантий безопасности — от европейских партнеров или других союзников, чтобы исключить повторную агрессию со стороны России после возможных договоренностей.

«Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, когда нам удалось сузить круг вопросов до нескольких основных. Один из вопросов касается территории. Россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Вот чего хотят россияне. Украинцы, с другой стороны, хотят гарантий безопасности, будь то от европейцев или от кого-то еще, потому что хотят быть уверены, что если они заключат соглашение, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя еще больше», — сказал вице-президент США.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

