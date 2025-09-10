Росія вимагає 6 тисяч квадратних кілометрів українських земель — Джей Ді Венс

Росія прагне отримати ще 6 тисяч кв. км української території, тоді як Київ наполягає на гарантіях безпеки, щоб уникнути повторної агресії.

Росія прагне отримати близько 6000 квадратних кілометрів українських земель, які їй не вдалося захопити військовим шляхом. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За словами Венса, Україна натомість вимагає гарантій безпеки — від європейських партнерів чи інших союзників, щоб унеможливити повторну агресію з боку Росії після потенційних домовленостей.

«Я думаю, що зараз ми знаходимося на етапі, коли нам вдалося звузити коло питань до кількох основних. Одне з питань стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни. Українці, з іншого боку, хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого, бо хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років, вимагаючи ще більше», - сказав віцепрезидент США.

