Суд ЕС отменил санкции против российского Пумпянского миллиардера: ему возместят расходы

Совет ЕС оплатит судебные издержки и возместит расходы, понесенные Пумпянским за весь период санкций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд в Люксембурге снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, бывшего совладельца группы «Синара» и «Трубной металлургической компании» (ТМК). Об этом стало известно из решения суда.

Согласно решению, аннулировано продление ограничительных мер, действующих до 15 сентября 2025 года. Также Совет Евросоюза обязан компенсировать расходы, которых понес бизнесмен в ходе процесса.

По данным СМИ, состояние бизнесмена оценивается в 3,3 миллиарда долларов.

Как известно, Пумпянский попал под санкции ЕС в марте 2022 года – вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На тот момент он контролировал 90% ТМК, был членом совета директоров компании и президентом «Синары». После внесения в санкционный список предприниматель оставил все должности и начал судебную борьбу за снятие ограничений.

В сентябре 2023 года Суд ЕС отказал в удовлетворении его иска, отметив, что хотя Пумпянский «не играл прямой роли в военном наступлении против Украины, он связан с секторами экономики, которые являются существенным источником доходов для российского правительства».

Однако уже через год бизнесмен добился победы в суде, став первым российским миллиардером, которому удалось оспорить европейские санкции.

Несмотря на это, в марте Совет ЕС снова продлил санкции против него на полгода. Поскольку этот акт Пумпянский не оспаривал, он оставался в списке ограничений.

В апреле 2024 года суд также постановил отменить продление санкций в отношении самого бизнесмена, его жены Галины и сына Александра за период с марта по сентябрь 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.