Суд ЄС скасував санкції проти російського мільярдера Пумпянського: йому відшкодують витрати

Рада ЄС оплатить судові витрати та відшкодує витрати, які поніс Пумпянський за весь період санкцій.

Європейський суд у Люксембурзі зняв санкції з російського бізнесмена Дмитра Пумпянського, колишнього співвласника групи «Сінара» та «Трубної металургійної компанії» (ТМК). Про це стало відомо із рішення суду.

Згідно з рішенням, анульовано продовження обмежувальних заходів, чинних до 15 вересня 2025 року. Також Рада Євросоюзу має компенсувати витрати, яких зазнав бізнесмен під час процесу.

За даними ЗМІ, статки бізнесмена оцінюються в 3,3 мільярди доларів.

Як відомо, Пумпянський потрапив під санкції ЄС у березні 2022 року – невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той момент він контролював 90% ТМК, був членом ради директорів компанії та президентом «Сінари». Після внесення до санкційного списку підприємець залишив усі посади й розпочав судову боротьбу за зняття обмежень.

У вересні 2023 року Суд ЄС відмовив у задоволенні його позову, наголосивши, що хоча Пумпянський «не відігравав прямої ролі у військовому наступі проти України, він пов’язаний із секторами економіки, які є суттєвим джерелом доходів для російського уряду».

Втім, вже через рік бізнесмен домігся перемоги в суді, ставши першим російським мільярдером, якому вдалося оскаржити європейські санкції.

Попри це, у березні Рада ЄС знову продовжила санкції проти нього на пів року. Оскільки цей акт Пумпянський не оскаржував, він залишався у списку обмежень.

У квітні 2024 року суд також постановив скасувати продовження санкцій щодо самого бізнесмена, його дружини Галини та сина Олександра за період із березня до вересня 2024 року.

