Австрия хочет запретить хиджаб в школах для девочек до 14 лет

20:50, 11 сентября 2025
В случае нарушения предусмотрена постепенная система наказаний — в крайнем случае возможны штрафы до 1000 евро.
Правительство Австрии согласилось ввести запрет на ношение хиджаба для девочек до 14 лет в государственных и частных школах. Об этом сообщает APA.

Что предусматривает законопроект

Запрет будет касаться учениц от дошкольного возраста до восьмого класса включительно — как в государственных, так и в частных учебных заведениях. Он будет распространяться не только на уроки, но и на все школьные мероприятия.

В случае нарушения предусмотрена постепенная система наказаний: сначала беседа с ученицей и информирование родителей, далее — привлечение образовательных органов.

В крайнем случае возможны штрафы от 150 до 1000 евро или 14 суток ареста.

По словам министра интеграции Клаудии Плакхольм, детский хиджаб «ограничивает свободу и видимость девочек и является символом угнетения».

Аргументы «за» и «против»

Сторонники закона (правительственные партии ÖVP, NEOS, частично SPÖ и «Зеленые») подчеркивают:

  • это защита прав детей и предотвращение давления со стороны родителей или сверстников;
  • хиджаб — не нейтральная одежда, а символ ранней сексуализации и неравенства;
  • во Франции подобный запрет не привел к отказу от образования, а наоборот — улучшил интеграцию девочек.

Критики инициативы (Исламская религиозная община Австрии, эксперты-юристы, молодежные организации) заявляют:

  • запрет нарушает принцип равенства и религиозной свободы,
  • Конституционный суд уже отменял подобный закон в 2020 году как дискриминирующий мусульманок,
  • наказание в виде штрафов лишь стигматизирует детей.

Дальнейшие шаги

Законопроект будет вынесен на шестинедельное общественное обсуждение. Если его примут, изменения в законы о школьном и частном образовании могут вступить в силу уже со второго семестра.

