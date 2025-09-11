Австрія хоче заборонити хіджаб у школах для дівчат до 14 років

Уряд Австрії погодився впровадити заборону на носіння хіджабу для дівчат до 14 років в державних і приватних школах. Про це повідомляє APA.
Що передбачає законопроект
Заборона стосуватиметься учениць від дошкільного віку до восьмого класу включно — як у державних, так і в приватних навчальних закладах. Вона поширюватиметься не лише на уроки, а й на всі шкільні заходи.
У разі порушення передбачено поступову систему покарань: спершу бесіда з ученицею та інформування батьків, далі — залучення освітніх органів.
У крайньому випадку можливі штрафи від 150 до 1000 євро або 14 діб арешту.
За словами міністерки інтеграції Клаудії Плакгольм, дитячий хіджаб «обмежує свободу і видимість дівчат та є символом пригнічення».
Аргументи «за» і «проти»
Прихильники закону (урядові партії ÖVP, NEOS, частково SPÖ та «Зелені») наголошують:
Критики ініціативи (Ісламська релігійна громада Австрії, експерти-юристи, молодіжні організації) заявляють:
Подальші кроки
Законопроект винесуть на шеститижневе громадське обговорення. Якщо його ухвалять, зміни до законів про шкільну та приватну освіту можуть набути чинності вже з другого семестру.
