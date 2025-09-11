Австрія хоче заборонити хіджаб у школах для дівчат до 14 років

У разі порушення передбачено поступову систему покарань — у крайньому випадку можливі штрафи до 1000 євро.

Уряд Австрії погодився впровадити заборону на носіння хіджабу для дівчат до 14 років в державних і приватних школах. Про це повідомляє APA.

Що передбачає законопроект

Заборона стосуватиметься учениць від дошкільного віку до восьмого класу включно — як у державних, так і в приватних навчальних закладах. Вона поширюватиметься не лише на уроки, а й на всі шкільні заходи.

У разі порушення передбачено поступову систему покарань: спершу бесіда з ученицею та інформування батьків, далі — залучення освітніх органів.

У крайньому випадку можливі штрафи від 150 до 1000 євро або 14 діб арешту.

За словами міністерки інтеграції Клаудії Плакгольм, дитячий хіджаб «обмежує свободу і видимість дівчат та є символом пригнічення».

Аргументи «за» і «проти»

Прихильники закону (урядові партії ÖVP, NEOS, частково SPÖ та «Зелені») наголошують:

це захист дитячих прав і запобігання тиску з боку батьків чи однолітків;

хіджаб — не нейтральний одяг, а символ ранньої сексуалізації та нерівності;

у Франції подібна заборона не призвела до відмови від освіти, а навпаки — покращила інтеграцію дівчат.

Критики ініціативи (Ісламська релігійна громада Австрії, експерти-юристи, молодіжні організації) заявляють:

заборона порушує принцип рівності та релігійної свободи,

Конституційний суд уже скасовував подібний закон у 2020 році як такий, що дискримінує мусульманок,

покарання у вигляді штрафів лише стигматизує дітей.

Подальші кроки

Законопроект винесуть на шеститижневе громадське обговорення. Якщо його ухвалять, зміни до законів про шкільну та приватну освіту можуть набути чинності вже з другого семестру.

