В Британии юрист обещал клиентке подать документы на развод, но сделал это лишь через год — продолжается дело

Юрист не только затягивал процесс, но и создавал у клиентки ошибочное впечатление, будто задержка связана с работой суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании руководителя отдела семейного права обвиняют в том, что он ввел клиентку в заблуждение, утверждая, будто подал заявление на decree nisi (промежуточное судебное решение в процессе развода), хотя на самом деле этого не сделал. Об этом сообщает Law Gazette.

Согласно данным регулятора, юрист Даниэль Джонс, получивший право практиковать в 2011 году и бывший партнером фирмы Berrymans Lace Mawer LLP в Солфорде (фирма ныне закрыта), в 2019 году взялся за «простой развод» для клиентки, известной как Person A. Он заверил, что подаст документы осенью 2019-го, однако заявление фактически поступило в суд лишь через год — в ноябре 2020-го.

Представительница SRA Ханна Стивенс подчеркнула, что Джонс не только затягивал процесс, но и создавал у клиентки ложное впечатление, будто задержка связана с работой суда. По ее словам, клиентка неоднократно жаловалась, что чувствует себя обманутой, а ситуация негативно сказалась на ее психологическом состоянии. Лишь после того, как в марте 2021 года Джонс покинул фирму, женщина узнала правду: заявление в 2019-м вообще не было подано.

Сам Джонс отрицает какие-либо умышленные действия или нечестность, однако его также обвиняют в халатности.

В жалобе партнерам компании Person A указала, что была «крайне разочарована» уровнем услуг и добавила: «Я сама являюсь юристом и если бы предоставляла клиентам такой сервис, уже не работала бы в профессии».

Слушание в трибунале продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.