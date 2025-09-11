У Британії юрист обіцяв клієнтці подати документи на розлучення, але зробив це лише через рік — триває справа

Юрист не лише затягував процес, а й створював у клієнтки хибне враження, нібито затримка пов’язана з роботою суду.

У Великій Британії керівника відділу сімейного права звинувачують у тому, що він ввів клієнтку в оману, стверджуючи, нібито подав заяву на decree nisi (проміжне судове рішення у процесі розлучення), хоча насправді цього не зробив. Про це повідомляє Law Gazette.

За даними регулятора, юрист Даніель Джонс, який отримав право практикувати у 2011 році та був партнером фірми Berrymans Lace Mawer LLP у Солфорді (фірма нині закрита), у 2019 році взявся за «просте розлучення» для клієнтки, відомої як Person A. Він запевнив, що подасть документи восени 2019-го, однак заява фактично надійшла до суду лише через рік — у листопаді 2020-го.

Представниця SRA Ганна Стівенс наголосила, що Джонс не лише затягував процес, а й створював у клієнтки хибне враження, нібито затримка пов’язана з роботою суду. За її словами, клієнтка неодноразово скаржилася, що відчуває себе ошуканою, а ситуація негативно вплинула на її психологічний стан. Лише після того, як у березні 2021 року Джонс залишив фірму, жінка дізналася правду: заява у 2019-му взагалі не була подана.

Сам Джонс заперечує будь-які навмисні дії чи нечесність, однак його також звинувачують у недбалості.

У скарзі до партнерів компанії Person A зазначила, що була «вкрай розчарована» рівнем послуг і додала: «Я сама є юристом і якби надавала клієнтам такий сервіс, уже б не працювала у професії».

Слухання у трибуналі триває.

