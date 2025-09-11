Disney отсудила «Моану»: мужчина, утверждавший о плагиате, проиграл в суде, под угрозой его адвокаты

Disney требует от суда наказать адвокатов аниматора, который утверждал, что придумал мультфильм, похожий на «Моану», обвиняя компанию в плагиате.

Кинокомпания Walt Disney Co. обратилась в федеральный суд Лос-Анджелеса с требованием наложить санкции на пятерых адвокатов, представлявших аниматора Бака Вудалла в деле о мультфильме «Моана». В Disney утверждают, что юристы годами продвигали иск, основанный на вымышленных фактах, хотя знали, что большинство требований не подлежат рассмотрению из-за пропуска сроков давности. Об этом сообщает Courthouse News.

Передыстория

Вудалл подал иск в 2020 году, заявив, что мультфильм «Моана» 2016 года является копией его проекта «Баки. Мальчик-серфер» о приключениях юного серфера на Гавайях. Он якобы передавал материалы родственнице, которая работала в независимой студии на территории комплекса Disney в Бербанке. В этом году присяжные отклонили его обвинения в нарушении авторских прав.

Позиция Disney

Компания требует взыскать с адвокатов 533 тысячи долларов за расходы на защиту. По словам юристов Disney, сторона истца:

знала, что сроки исковой давности давно истекли

использовала поддельный договор о конфиденциальности

настаивала на защите «коммерческой тайны», хотя сам Вудалл публиковал материалы на собственном сайте

Адвокат Disney Роберт Клигер заявил в суде: «Нет ни одной причины, чтобы юрист не знал об истечении сроков. Это не сложный вопрос права».

Позиция защиты

Адвокат Робин Кроутер, представляющая главного юриста истца Густаво Лаже, настаивает, что её клиент действовал добросовестно. Она подчеркнула, что адвокаты иногда могут «переходить границу», и это является частью американской состязательной системы.

Дальнейшее развитие

Судья Консуэла Маршалл взяла ходатайство Disney на рассмотрение, не указав, какое решение примет. В то же время компания подала отдельное требование о возмещении до 5,6 млн долларов расходов на адвокатов после победы в процессе.

