Практика судів
Disney відсудила «Моану»: чоловік, який стверджував про плагіат, програв у суді, під загрозою його адвокати

21:45, 11 вересня 2025
Disney вимагає від суду покарати адвокатів аніматора, який стверджував, що придумав мультфільм, схожий на «Моану», звинувачуючи компанію у плагіаті.
Кінокомпанія Walt Disney Co. звернулася до федерального суду Лос-Анджелеса з вимогою накласти санкції на п’ятьох адвокатів, які представляли аніматора Бака Вудалла у справі щодо мультфільму «Моана». У Disney стверджують, що юристи роками просували позов, заснований на вигаданих фактах, хоча знали, що більшість вимог не підлягають розгляду через пропуск строків давності. Про це повідомляє Courthouse News.

Передісторія

Вудалл подав позов у 2020 році, заявивши, що мультфільм «Моана» 2016 року є копією його проекту «Бакі. Хлопчик-серфер» про пригоди юного серфера на Гаваях. Він нібито передавав матеріали родичці, яка працювала в незалежній студії на території комплексу Disney у Бербанку. Цього року присяжні відхилили його звинувачення у порушенні авторських прав.

Позиція Disney

Компанія вимагає стягнути з адвокатів 533 тисячі доларів за витрати на захист. За словами юристів Disney, сторона позивача:

  • знала, що строки позовної давності давно минули
  • використала підроблений договір про конфіденційність
  • наполягала на захисті «комерційної таємниці», хоча сам Вудалл публікував матеріали на власному сайті

Адвокат Disney Роберт Клігер заявив у суді: «Немає жодної причини, щоб юрист не знав про сплив строків. Це не складне питання права».

Позиція захисту

Адвокатка Робін Кроутер, яка представляє головного юриста позивача Густаво Лаже, наполягає, що її клієнт діяв добросовісно. Вона підкреслила, що адвокати іноді можуть «переходити межу», і це є частиною американської змагальної системи.

Подальший розвиток

Суддя Консуела Маршалл узяла клопотання Disney до розгляду, не вказавши, яке рішення ухвалить. Водночас компанія подала окрему вимогу про відшкодування до 5,6 млн доларів витрат на адвокатів після перемоги у процесі.

суд США

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
