Wizz Air прекращает полеты из Вены: что ждет пассажиров

14:24, 11 сентября 2025
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о постепенном закрытии своей базы в Вене.
Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о постепенном закрытии своей базы в Вене. Как говорится в заявлении авиакомпании, этот процесс будет происходить в два этапа:

– с 26 октября 2025 года будут отменены рейсы в Бильбао (Испания) и лондонский аэропорт Гатвик, а два самолёта будут выведены из эксплуатации;– с 15 марта 2026 года авиакомпания закроет все остальные маршруты из Вены и уберёт оставшиеся три самолёта.

В авиакомпании напоминают, что её база в Вене была открыта в 2018 году, и текущий парк из пяти самолётов Airbus A321neo обслуживает 28 маршрутов в 20 стран.

«Однако с момента открытия базы Wizz Air в Вене аэропортовые расходы и налоги значительно выросли. В связи со стратегической ориентацией Wizz Air на развитие своих основных рынков Центральной и Восточной Европы, а также предоставлением низких тарифов, ставших возможными благодаря жёсткой финансовой дисциплине, выполнение рейсов из Вены стало **несовместимым с ультранизкобюджетной бизнес-моделью авиакомпании», — говорится в заявлении перевозчика.

Сотрудникам Wizz Air, которых коснётся закрытие венской базы, компания гарантирует полную поддержку в переходный период. Им предложат варианты перевода на другие базы авиакомпании, а также, при наличии вакансий, альтернативные должности внутри организации.

Что делать пассажирам?

В авиакомпании пообещали связаться напрямую с пассажирами, которые забронировали билеты на рейсы после даты прекращения маршрутов.

Им будут предложены следующие варианты компенсации:

– полный возврат средств на их счёт WIZZ;

– перебронирование билетов на другой рейс Wizz Air.

Также Wizz Air предложила австрийским пассажирам пользоваться рейсами из аэропортов Братиславы (Словакия) и Будапешта (Венгрия), где компания планирует и дальше активно расширять маршрутную сеть.

В компании также подчеркнули, что пассажирам, купившим билеты через сторонних поставщиков, необходимо обращаться непосредственно к ним.

