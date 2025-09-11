Практика судів
  1. У світі

Wizz Air припиняє польоти до Відня: що чекає на пасажирів

14:24, 11 вересня 2025
Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про поступове закриття своєї бази у Відні.
Wizz Air припиняє польоти до Відня: що чекає на пасажирів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про поступове закриття своєї бази у Відні. Як йдеться в заяві авіакомпанії, цей процес відбуватиметься у два етапи:

– з 26 жовтня 2025 року скасують рейси до Більбао (Іспанія) та лондонського аеропорту Гатвік, а два літаки виведуть з експлуатації;

– з 15 березня 2026 року авіакомпанія закриє всі інші маршрути з Відня та забере решту трьох літаків.

В авіакомпанії нагадують, що її базу у Відні було відкрито 2018 року, і її поточний парк із п'яти літаків Airbus A321neo обслуговує 28 маршрутів у 20 країн.

"Однак з моменту відкриття бази Wizz Air у Відні аеропортові витрати і податки значно зросли. У зв'язку зі стратегічною спрямованістю Wizz Air на розвиток своїх основних ринків Центральної та Східної Європи та надання низьких тарифів, що стало можливим завдяки дисципліні в галузі витрат, виконання рейсів із Відня стало несумісним з ультранизькобюджетною бізнес-моделлю авіакомпанії", – йдеться в заяві авіаперевізника.

Працівникам Wizz Air, яких торкнеться закриття віденської бази, компанія гарантує повну підтримку під час перехідного етапу. Їм запропонують варіанти переведення на інші бази авіаперевізника, а також, за наявності вакансій, альтернативні посади всередині компанії.

Що робити пасажирам?

В авіакомпанії пообіцяли зв'язатися безпосередньо з пасажирами, які забронювали квитки на рейси після дати призупинення маршруту.

Їм запропонують такі варіанти компенсації:

  • повне повернення коштів на їхній рахунок WIZZ;
  • перебронювання квитків на інший рейс Wizz Air.

Wizz Air запропонувала австрійським пасажирам користуватися рейсами з аеропортів Братислави (Словаччина) та Будапешта (Угорщина), де компанія планує й надалі активно розширювати маршрутну мережу.

У компанії також наголосили, що пасажирам, які придбали квитки через сторонніх агентів, необхідно звернутися безпосередньо до цих постачальників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екссудді Родіона Кірєєва, якого у 2014 році оголосили в розшук

У справі скандального екссудді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 Конвенції через відмову в доступі до вищих судів.

Чи може держава примусово забрати у власника лише частину земельної ділянки, якщо після цього решта землі не може використовуватися за призначенням – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду