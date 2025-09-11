Wizz Air припиняє польоти до Відня: що чекає на пасажирів

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про поступове закриття своєї бази у Відні.

Угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про поступове закриття своєї бази у Відні. Як йдеться в заяві авіакомпанії, цей процес відбуватиметься у два етапи:

– з 26 жовтня 2025 року скасують рейси до Більбао (Іспанія) та лондонського аеропорту Гатвік, а два літаки виведуть з експлуатації;

– з 15 березня 2026 року авіакомпанія закриє всі інші маршрути з Відня та забере решту трьох літаків.

В авіакомпанії нагадують, що її базу у Відні було відкрито 2018 року, і її поточний парк із п'яти літаків Airbus A321neo обслуговує 28 маршрутів у 20 країн.

"Однак з моменту відкриття бази Wizz Air у Відні аеропортові витрати і податки значно зросли. У зв'язку зі стратегічною спрямованістю Wizz Air на розвиток своїх основних ринків Центральної та Східної Європи та надання низьких тарифів, що стало можливим завдяки дисципліні в галузі витрат, виконання рейсів із Відня стало несумісним з ультранизькобюджетною бізнес-моделлю авіакомпанії", – йдеться в заяві авіаперевізника.

Працівникам Wizz Air, яких торкнеться закриття віденської бази, компанія гарантує повну підтримку під час перехідного етапу. Їм запропонують варіанти переведення на інші бази авіаперевізника, а також, за наявності вакансій, альтернативні посади всередині компанії.

Що робити пасажирам?

В авіакомпанії пообіцяли зв'язатися безпосередньо з пасажирами, які забронювали квитки на рейси після дати призупинення маршруту.

Їм запропонують такі варіанти компенсації:

повне повернення коштів на їхній рахунок WIZZ;

перебронювання квитків на інший рейс Wizz Air.

Wizz Air запропонувала австрійським пасажирам користуватися рейсами з аеропортів Братислави (Словаччина) та Будапешта (Угорщина), де компанія планує й надалі активно розширювати маршрутну мережу.

У компанії також наголосили, що пасажирам, які придбали квитки через сторонніх агентів, необхідно звернутися безпосередньо до цих постачальників.

