США хотят вернуть посольство в Минск — представитель Белого дома Джон Коул

США планируют вернуть посольство в Минск и укреплять сотрудничество с Беларусью. Об этом заявил представитель Президента США Джон Коул по итогам встречи с Александром Лукашенко. Об этом сообщают белоусские СМИ.
Коул подчеркнул, что США стремятся к нормализации отношений с Беларусью и готовы приложить усилия, чтобы сотрудничество двух стран в экономической и политической сферах активно развивалось.
"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", — добавил Джон Коул.
Напомним, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа".
