США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

14:37, 11 сентября 2025
Представитель Дональда Трампа Джон Коул заявил, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью.
Фото: cfts.org.ua
Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что Соединенные Штаты сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об этом он заявил на встрече с самопроголошеным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передают белорусские СМИ.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально», - заявил он и подчеркнул, что это решение уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу.

По словам Джона Коула, США хотят нормализовать отношения с Беларусью.

«Снятие санкций (в отношении авиакомпании «Белавиа», - ред), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, -  это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации», - сказал он.

Также Джон Коул передал Лукашенко подарок от Дональда Трампа — запонки с изображением Белого дома.

