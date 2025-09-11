США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

Представитель Дональда Трампа Джон Коул заявил, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью.

Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что Соединенные Штаты сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об этом он заявил на встрече с самопроголошеным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передают белорусские СМИ.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально», - заявил он и подчеркнул, что это решение уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу.

По словам Джона Коула, США хотят нормализовать отношения с Беларусью.

«Снятие санкций (в отношении авиакомпании «Белавиа», - ред), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации», - сказал он.

Также Джон Коул передал Лукашенко подарок от Дональда Трампа — запонки с изображением Белого дома.

