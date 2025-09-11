США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»

Представник Дональда Трампа Джон Коул заявив, що США хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю.

Представник президента США Дональда Трампа Джон Коул повідомив, що Сполучені Штати зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». Про це він заявив на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передають білоруські ЗМІ.

«Хочу зовсім офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з «Белавіа». Це офіційно», — заявив він і підкреслив, що це рішення вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами та відомствами, які залучені до цієї роботи.

За словами Джона Коула, США хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю.

«Зняття санкцій (щодо авіакомпанії «Белавіа», — ред.), про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили, — це тільки початок. І якщо ми прийдемо до правильних рішень у ході нашого обговорення, нашої зустрічі щодо інших осіб, які утримуються (щодо ув’язнених), я думаю, що ми зможемо досягти дуже багато на шляху нормалізації», — сказав він.

Також Джон Коул передав Лукашенку подарунок від Дональда Трампа — запонки із зображенням Білого дому.

