Практика судів
  1. У світі

США хочуть повернути посольство до Мінська — представник Білого дому Джон Коул

14:40, 11 вересня 2025
Джон Коул сказав, що США зацікавлені у поверненні свого дипломатичного представництва до Білорусі.
США хочуть повернути посольство до Мінська — представник Білого дому Джон Коул
Фото: БЕЛТА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США планують повернути посольство до Мінська та зміцнювати співпрацю з Білоруссю. Про це заявив представник Президента США Джон Коул за підсумками зустрічі із Олександром Лукашенком. Про це повідомляють білоуські ЗМІ.

Коул підкреслив, що США прагнуть нормалізації відносин з Білоруссю і готові докласти зусиль, щоб співпраця двох країн в економічній та політичній сферах активно розвивалася.

"Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми працюватимемо над цим", - додав Джон Коул.

Нагадаємо, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Білорусь

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екссудді Родіона Кірєєва, якого у 2014 році оголосили в розшук

У справі скандального екссудді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 Конвенції через відмову в доступі до вищих судів.

Чи може держава примусово забрати у власника лише частину земельної ділянки, якщо після цього решта землі не може використовуватися за призначенням – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду