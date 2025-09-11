США хочуть повернути посольство до Мінська — представник Білого дому Джон Коул

Джон Коул сказав, що США зацікавлені у поверненні свого дипломатичного представництва до Білорусі.

Фото: БЕЛТА

США планують повернути посольство до Мінська та зміцнювати співпрацю з Білоруссю. Про це заявив представник Президента США Джон Коул за підсумками зустрічі із Олександром Лукашенком. Про це повідомляють білоуські ЗМІ.

Коул підкреслив, що США прагнуть нормалізації відносин з Білоруссю і готові докласти зусиль, щоб співпраця двох країн в економічній та політичній сферах активно розвивалася.

"Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми працюватимемо над цим", - додав Джон Коул.

Нагадаємо, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа".

