Viber запускает маркетплейс для локальных бизнесов – как найти товары и услуги рядом

21:08, 11 сентября 2025
Новая вкладка поможет пользователям находить и поддерживать местных производителей.
Viber запускает маркетплейс для локальных бизнесов – как найти товары и услуги рядом
Компания Rakuten объявила о запуске маркетплейса в мессенджере Viber, который позволит пользователям находить локальные бизнесы, просматривать их каталоги и общаться с ними напрямую в приложении.

Новая вкладка маркетплейса заменит раздел «Полезное» в мобильной версии Viber и станет доступной в течение ближайших недель. Пользователи смогут искать компании, знакомиться с их товарами или услугами, получать рекомендации и связываться с бизнесами. Для точного подбора местных компаний нужно предоставить доступ к геолокации, иначе система будет использовать общие данные о местоположении. Во время путешествий по Украине подбор бизнесов будет обновляться автоматически.

Rakuten отмечает, что маркетплейс будет способствовать развитию местных сообществ, обеспечивая безопасную коммуникацию между людьми и бизнесами. По опросу компании, проведенному весной 2025 года, 70% украинцев отдают предпочтение местным производителям: 17% всегда выбирают украинское, а 53% делают это в основном. В то же время 56% малых бизнесов жалуются на трудности с продвижением онлайн, а 60% – на поиск новых клиентов. Новый сервис призван упростить эти процессы, помогая бизнесу привлекать клиентов, а пользователям — поддерживать локальных производителей. Компании могут бесплатно создавать бизнес-профили в Viber, а маркетплейс постепенно будет получать новые функции для их лучшей видимости.

