Viber запускає маркетплейс для локальних бізнесів – як знайти товари та послуги поруч

Нова вкладка допоможе користувачам знаходити та підтримувати місцевих виробників.

Фото: ThePage.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Rakuten оголосила про запуск маркетплейсу в месенджері Viber, який дозволить користувачам знаходити локальні бізнеси, переглядати їхні каталоги та спілкуватися з ними безпосередньо в застосунку.

Нова вкладка маркетплейсу замінить розділ «Корисне» в мобільній версії Viber і стане доступною протягом найближчих тижнів. Користувачі зможуть шукати компанії, ознайомлюватися з їхніми товарами чи послугами, отримувати рекомендації та зв’язуватися з бізнесами. Для точного підбору місцевих компаній потрібно надати доступ до геолокації, інакше система використовуватиме загальні дані про розташування. Під час подорожей Україною підбір бізнесів оновлюватиметься автоматично.

Rakuten зазначає, що маркетплейс сприятиме розвитку місцевих громад, забезпечуючи безпечну комунікацію між людьми та бізнесами. За опитуванням компанії, проведеним навесні 2025 року, 70% українців надають перевагу місцевим виробникам: 17% завжди обирають українське, а 53% роблять це здебільшого. Водночас 56% малих бізнесів скаржаться на труднощі з просуванням онлайн, а 60% – на пошук нових клієнтів. Новий сервіс покликаний спростити ці процеси, допомагаючи бізнесам залучати клієнтів, а користувачам – підтримувати локальних виробників. Компанії можуть безкоштовно створювати бізнес-профілі у Viber, а маркетплейс поступово отримуватиме нові функції для їхньої кращої видимості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.