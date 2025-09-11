В Малайзии судят женщину, которая пыталась обнять султана на публике —ей грозит штраф или заключение

41-летнюю женщину обвинили в нападении после того, как она выбежала на сцену и пыталась обнять султана.

В Малайзии 41-летняя женщина Нурхасвани Афни Мохамад Зорки предстала перед судом за попытку обнять султана штата Перак Назрина Муизуддина Шаха. Об этом сообщает The Star.

Событие произошло во время торжеств по случаю Дня независимости у городской ратуши Ипох, когда на сцене звучал государственный гимн. Женщина внезапно выбежала к султану и попыталась его обнять. Охрана оперативно остановила ее и вывела со сцены.

8 сентября Нурхасвани Афни Мохамад Зорки официально предъявили обвинение в нападении в соответствии со статьей 352 Уголовного кодекса Малайзии.

Женщине может грозить до трех месяцев тюремного заключения, штраф до 1000 ринггитов (около 240 долларов) или оба наказания. Во время первого заседания она не признала вину.

Прокурор сообщил, что по результатам предварительного расследования у подозреваемой могут быть признаки шизофрении. Он обратился с просьбой отправить женщину на месячное наблюдение, чтобы установить, способна ли она предстать перед судом.

Магистрат постановил направить ее в психиатрическую больницу. Следующее слушание назначено на 8 октября.

