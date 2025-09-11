У Малайзії судять жінку, яка намагалася обійняти султана на публіці — їй загрожує штраф або ув’язнення

41-річну жінку звинуватили в нападі після того, як вона вибігла на сцену й намагалася обійняти султана.

У Малайзії 41-річна жінка Нурхасвані Афні Мохамад Зоркі постала перед судом за спробу обійняти султана штату Перак Назріна Муїзуддіна Шаха. Про це повідомляє The Star.

Подія сталася під час урочистостей до Дня незалежності біля міської ратуші Іпох, коли на сцені лунав державний гімн. Жінка раптово вибігла до султана та спробувала його обійняти. Охорона оперативно зупинила її та вивела зі сцени.

8 вересня Нурхасвані Афні Мохамад Зоркі офіційно висунули обвинувачення у нападі відповідно до статті 352 Кримінального кодексу Малайзії.

Жінці може загрожувати до трьох місяців ув’язнення, штраф до 1000 рінггітів (близько 240 доларів) або обидва покарання. Під час першого засідання вона не визнала провини.

Прокурор повідомив, що за результатами попереднього розслідування у підозрюваної можуть бути ознаки шизофренії. Він звернувся з проханням відправити жінку на місячне спостереження, аби встановити, чи здатна вона постати перед судом.

Магістрат ухвалив направити її до психіатричної лікарні. Наступне слухання призначене на 8 жовтня.

