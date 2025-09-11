В Германии пенсионер застрял в лифте и провел там 4 дня без еды и воды

Из-за перегоревшего предохранителя в кабине перестала работать кнопка экстренного вызова.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В немецком городе Оснабрюк полиция освободила пожилого мужчину, который провел в лифте четыре дня без еды, воды и возможности позвать на помощь. Об этом сообщает Radio RST.

Мужчина оказался в ловушке после того, как в его лифте сгорел предохранитель. Техническая неисправность отключила и сам подъемник, и кнопку аварийного вызова.

Отрезанный от внешнего мира, он остался без средств связи, еды и воды.

Спасение стало возможным лишь тогда, когда его сын, обеспокоенный отсутствием связи с отцом, обратился в полицию.

Правоохранители сразу прибыли на место. Услышав слабый голос из кабины лифта, они взломали дверь и вытащили истощенного мужчину.

«Это был последний шанс, и хорошо, что звонок от сына поступил вовремя», — сообщил представитель полиции Яннис Гервельмаер.

Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу. Он был обезвожен, но после оказанной помощи постепенно восстановился.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.