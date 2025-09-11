Практика судів
У Німеччині пенсіонер застряг у ліфті та провів там 4 дні без їжі та води

23:12, 11 вересня 2025
Через згорілий запобіжник у кабіні перестала працювати кнопка екстреного виклику.
У Німеччині пенсіонер застряг у ліфті та провів там 4 дні без їжі та води
В німецькому місті Оснабрюк поліція визволила літнього чоловіка, який провів у ліфті чотири дні без їжі, води та можливості покликати на допомогу. Про це повідомляє Radio RST.

Чоловік опинився у пастці після того, як у його ліфті згорів запобіжник. Технічна несправність відключила і сам підйомник, і кнопку аварійного виклику.

Відрізаний від зовнішнього світу, він залишився без засобів зв’язку, їжі та води.

Порятунок став можливим лише тоді, коли його син, стурбований відсутністю зв’язку з батьком, звернувся до поліції.

Правоохоронці одразу прибули на місце. Почувши слабкий голос із кабіни ліфта, вони зламали двері та витягнули виснаженого чоловіка.

«Це був останній шанс, і добре, що дзвінок від сина надійшов вчасно», — повідомив речник поліції Янніс Гервельмаєр.

Чоловіка у критичному стані доправили до лікарні. Він був зневоднений, але після наданої допомоги поступово відновився.

