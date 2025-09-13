Федеральная торговая комиссия США проверяет Amazon и Google на предмет нарушений прав рекламодателей

Следствие проверяет, применяли ли компании скрытые цены и завышали ли стоимость рекламы.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) открыла расследование в отношении Amazon и Google из-за возможного введения в заблуждение рекламодателей в сфере поисковой рекламы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Следствие сосредоточено на том, раскрывали ли обе компании надлежащим образом условия и цены на рекламу. По данным источников, FTC проверяет, применял ли Amazon скрытые «резервные цены» на аукционах поисковых объявлений, а также завышал ли Google стоимость рекламы, не уведомляя об этом рекламодателей.

Это расследование открывает новый фронт в регуляторном надзоре за технологическими гигантами.

Google и FTC отказались от комментариев, тогда как Amazon пока не ответил на запросы журналистов.

Рынок цифровой рекламы, где лидером остается Google, а Amazon занимает третье место, находится под вниманием регуляторов еще с первой администрации Дональда Трампа.

Amazon заработал 56 млрд долларов на рекламе только в прошлом году, а расследование его бизнес-практик продолжается еще с 2019 года.

