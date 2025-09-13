Практика судов
  1. В мире

Поляки массово идут на добровольную военную подготовку, — Reuters

17:20, 13 сентября 2025
Сообщается, что поляки начали активно записываться на добровольные военные учения на фоне растущей угрозы со стороны России.
В Польше тысячи людей отправились на добровольные военные учения из-за роста опасности со стороны России, особенно после вторжения ее беспилотников в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Reuters.

В издании рассказали об администраторе офиса Агнешке Едрушак, которая в шести километрах от российской границы на севере Польши копала окоп. По ее словам, она хочет быть готова защитить свою семью, в том числе и 13-летнего сына.

Отмечается, что военные учения, которые проходит женщина, прошли в Бранево на полигоне для южнокорейских танков К-2. Полигон, расположенный среди лесов и песчаной местности, звучал гулом танковых двигателей и криками команд.

Глава Центрального военного центра набора Польши Гжегож Вавжинкевич рассказал, что за первые семь месяцев 2025 года более 20 тысяч поляков записались на добровольную военную учебу.

По его словам, до конца этого года военную подготовку должны пройти около 40 тысяч добровольцев, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года.

"Добровольцы проходят обучение вместе с профессиональными солдатами, но не входят в состав регулярных подразделений, если они официально не вступают на службу. Такая структура позволяет создать масштабируемую силу, которая может поддержать оборонную стратегию Польши в случае необходимости - подобно системам, используемым в Литве и Германии", - пояснили в Reuters.

В свою очередь, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что даже несмотря на прогресс в военных технологиях, подготовка достаточного количества персонала остается очень важной для способности Польши защищать себя.

Напомним, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс начинает операцию «Восточный страж» для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга. Это ответ на вторжение российских дронов в Польшу и угрозу со стороны РФ. 

