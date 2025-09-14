В Windows обнаружили новый вирус-вымогатель: пользователей заставляют платить криптовалютой

Новый вирус HybridPetya обходит защиту Windows UEFI Secure Boot.

Специалисты по кибербезопасности компании ESET обнаружили новое вредоносное программное обеспечение HybridPetya, которое способно обходить механизм защиты UEFI Secure Boot в операционной системе Windows. Об этом сообщило издание NotebookCheck.

UEFI Secure Boot проверяет цифровые сертификаты программ, загружаемых при включении компьютера, и блокирует запуск неавторизованного или вредоносного кода. Однако HybridPetya определяет, использует ли зараженное устройство UEFI с разметкой GPT. В случае подтверждения вирус обходит защиту Secure Boot, изменяя, удаляя или добавляя файлы в загрузочном разделе. Это позволяет вредоносному ПО заблокировать доступ к данным на диске и зашифровать их.

После активации HybridPetya отображает сообщение о шифровании файлов и требует выкуп в размере $1000 в биткойнах. В тексте указывается адрес криптокошелька для перевода средств, а также инструкции для пользователя: отправить свой адрес кошелька и сгенерированный установочный ключ на электронную почту ProtonMail, чтобы получить ключ расшифровки.

На данный момент ESET не зафиксировала реальных атак с использованием HybridPetya. Эксперты предполагают, что этот образец может быть прототипом или находиться на стадии тестирования перед массовым распространением. Уязвимость, которую использует вредоносная программа, была устранена в обновлении Windows в рамках Patch Tuesday в январе 2025 года. Пользователи, установившие актуальные обновления системы, защищены от этой угрозы.

