В Польше без выплат останутся некоторые украинские беженцы до 18 лет

17:12, 14 сентября 2025
Помощь будут получать только работающие родители с детьми в польских школах.
В Польше без выплат останутся некоторые украинские беженцы до 18 лет
Польский Сейм принял закон, который меняет условия предоставления финансовой помощи украинским беженцам по программе «800+», предусматривающей ежемесячные выплаты в размере 800 злотых (примерно 8 840 грн) на каждого ребенка до 18 лет. Об этом сообщил народный депутат, председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов.

Согласно новому закону, право на получение выплат будут иметь только те украинские беженцы, которые официально трудоустроены в Польше и зарабатывают не менее 50% от минимальной заработной платы, которая в 2025 году составляет 2 333 злотых (около 24 600 грн). Кроме того, обязательным условием является обучение детей беженцев в польских школах. Исключение сделано для лиц с инвалидностью, которые освобождаются от требования трудоустройства.

Социальная страховая учреждение Польши (ZUS) ежемесячно будет проверять, соответствуют ли получатели помощи условиям по трудоустройству и пребыванию на территории страны. В случае несоответствия, в частности если беженец покинул Польшу, выплаты будут приостановлены.

Кроме изменений в программе «800+», Сейм также продлил срок легального пребывания украинских беженцев в Польше до 4 марта 2026 года, что соответствует решению Совета ЕС о временной защите.

