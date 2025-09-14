У Польщі без виплат залишаться деякі українські біженці до 18 років

Допомогу отримуватимуть лише працюючі батьки з дітьми в польських школах.

Польський Сейм ухвалив закон, який змінює умови надання фінансової допомоги українським біженцям за програмою «800+», що передбачає щомісячні виплати в розмірі 800 злотих (приблизно 8 840 грн) на кожну дитину до 18 років. Про це повідомив народний депутат, голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Згідно з новим законом, право на отримання виплат матимуть лише ті українські біженці, які офіційно працевлаштовані в Польщі та заробляють щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 2 333 злотих (близько 24 600 грн). Крім того, обов’язковою умовою є навчання дітей біженців у польських школах. Виняток зроблено для осіб із інвалідністю, які звільняються від вимоги працевлаштування.

Соціальна страхова установа Польщі (ZUS) щомісяця перевірятиме, чи відповідають отримувачі допомоги умовам щодо працевлаштування та перебування на території країни. У разі невідповідності, зокрема якщо біженець залишив Польщу, виплати будуть призупинені.

Крім змін у програмі «800+», Сейм також продовжив термін легального перебування українських біженців у Польщі до 4 березня 2026 року, що відповідає рішенню Ради ЄС про тимчасовий захист.

