Трамп готов стать посредником в переговорах между Зеленским и Путиным из-за их «непостижимой» ненависти

08:28, 15 сентября 2025
Дональд Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Зеленским и Путиным состоятся, несмотря на «непостижимую» ненависть между ними.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп уверен, что трехсторонняя встреча между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным состоится. При этом он заявил о «непостижимой ненависти» между Зеленским и Путиным. Об этом Трамп сказал во время разговора с журналистами перед вылетом в Вашингтон 14 сентября.

«На этой неделе погибли более восьми тысяч солдат в войне между двумя странами, немного больше со стороны России, потому что когда ты агрессор, ты теряешь больше… Я хочу остановить убийства. Думал, что остановить эту войну будет легко. Но оказалось сложно. Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима. Вероятно, говорить придется мне, они ненавидят друг друга», – сказал Трамп.

«Будут переговоры – называйте это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется (принять участие – ред.). Они настолько ненавидят друг друга, что почти не могут говорить. Они просто не способны разговаривать друг с другом», – добавил президент США.

Когда именно может пройти встреча, Трамп не уточнил.

