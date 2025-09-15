Трамп готовий стати посередником у переговорах між Зеленським і Путіним через їхню «незбагненну» ненависть

Дональд Трамп заявив, що переговори з Володимиром Зеленським і Путіним відбудуться, попри «незбагненну» ненависть між ними.

Президент США Дональд Трамп впевнений, що тристороння зустріч між ним і Президентом України Володимиром Зеленським та Путіним відбудеться. При цьому він заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним. Про це Трамп сказав під час розмови з журналістами перед відльотом до Вашингтону 14 вересня.

«Цього тижня загинули понад вісім тисяч солдатів у війні між двома країнами, трохи більше від Росії, бо коли ти агресор, ти втрачаєш більше… Я хочу зупинити вбивства. Думав, що зупинити цю війну буде легко. Але це виявилося складно. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Ймовірно, говорити доведеться мені, вони ненавидять один одного», – сказав Трамп.

«Будуть переговори – називайте це самітом чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться (взяти участь – ред.). Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним», – додав президент США.

Коли саме може пройти зустріч, Трамп не уточнив.

