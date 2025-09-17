Практика судов
Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против РФ после разговора с Трампом

09:16, 17 сентября 2025
ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ с прицелом на энергетику и криптовалюту.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против РФ после разговора с Трампом
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором обсуждались совместные усилия по усилению экономического давления на Россию. Об этом фон дер Ляйен сообщила в своем посте в социальной сети X, анонсировав подготовку нового, 19-го пакета европейских санкций против РФ.

«У меня был хороший разговор с президентом Трампом об усилении наших совместных усилий по усилению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер», — отметила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что новое предложение санкций будет направлено на ключевые сектора российской экономики, в частности криптовалюту, энергетику и банковскую сферу, чтобы ограничить возможности финансирования агрессии против Украины.

Политик подчеркнула необходимость ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива, которое, по ее словам, поддерживает «военную экономику» РФ. «Военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива», — добавила она.

США россия санкции Европа Дональд Трамп Еврокомиссия

