Урсула фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ після розмови з Трампом

09:16, 17 вересня 2025
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ з прицілом на енергетику та криптовалюту.
Урсула фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ після розмови з Трампом
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій обговорювалися спільні зусилля щодо посилення економічного тиску на Росію. Про це фон дер Ляєн повідомила у своєму дописі в соціальній мережі X, анонсувавши підготовку нового, 19-го пакету європейських санкцій проти РФ.

«У мене був хороший дзвінок з президентом Трампом про посилення наших спільних зусиль стосовно посилення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів», — зазначила фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що нова пропозиція санкцій буде спрямована на ключові сектори російської економіки, зокрема криптовалюту, енергетику та банківську сферу, щоб обмежити можливості фінансування агресії проти України.

Політичка наголосила на необхідності прискорити відмови від імпорту російського викопного палива, яке, за її словами, підтримує «військову економіку» РФ. «Військова економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива», — додала вона.

