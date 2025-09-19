Практика судов
В Польше политик «советовала» украинскому таксисту возвращаться в свою страну – полиция расследует конфликт

15:24, 19 сентября 2025
Обе стороны подали заявления в полицию, в случае доказательства обвинений, политику грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы до трех лет, а таксисту – штраф или ограничение свободы до одного года.
В Польше политик «советовала» украинскому таксисту возвращаться в свою страну – полиция расследует конфликт
Фото: Onet
В Гданьске полиция начала расследование инцидента между депутатом городского совета Сильвией Цисонь и украинским водителем такси, который перерос во взаимные обвинения. Конфликт получил огласку после сообщения политика в социальных сетях, сообщили польские издания RFM24 и Onet.

По словам Цисонь, водитель, который якобы не владел польским языком, высадил ее с детьми в неправильном месте, оскорблял ее, пытался плюнуть и использовал против нее слезоточивый газ. Она опубликовала фото с капельницей, но впоследствии удалила пост. В ответ таксист предоставил порталу trojmiasto.pl запись с видеорегистратора, которая опровергает часть ее заявлений. На видео слышно, как украинец спокойно разговаривает на польском языке, в то время как Цисонь использует оскорбительные слова и советует ему «возвращаться в свою страну».

После огласки Цисонь попросила приостановить ее членство в клубе советников «Гражданской коалиции» Гданьского горсовета и партии «Польская инициатива», что было одобрено. Она также занимает должность директора офиса министра образования Барбары Новацкой.

В новом посте политик извинилась за использование нецензурной лексики, но настаивала, что запись не отражает полной картины. «Я глубоко сожалею об этом и знаю, что этого не должно было произойти. Однако хотела бы подчеркнуть, что опубликованная запись показывает лишь фрагмент всей ситуации и не отражает ее полного масштаба. Вы не можете услышать, как водитель словесно оскорбляет меня, плюет и в конце концов без всяких оснований использует перцовый баллончик», — отметила она.

Цисон подала в полицию заявление на водителя, обвинив его в нарушении личной неприкосновенности и применении слезоточивого газа. Водитель, в свою очередь, обратился к правоохранителям с заявлением против депутата, обвинив ее в оскорблении по национальному признаку, повреждении автомобиля и нарушении личной неприкосновенности.

Полиция Гданьска расследует обстоятельства конфликта.

Согласно ст. 257 УК Польши, оскорбление группы или лица по национальному, этническому признаку наказывается денежным штрафом, ограничением свободы или лишением свободы до 3 лет. Аналогично, по ст. 217 УК (naruszenie nietykalności cielesnej — нарушение телесной неприкосновенности, например, плевки или использование газа), наказание — ограничение свободы до 1 года или штраф.

