У Польщі політикиня «радила» українському таксисту повертатися до своєї країни – поліція розслідує конфлікт

15:24, 19 вересня 2025
Обидві сторони подали заяви до поліції, у разі доведення звинувачень, політикині загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі до трьох років, а таксисту — штраф або обмеження волі до одного року.
Фото: Onet
У Гданську поліція розпочала розслідування інциденту між депутаткою міської ради Сільвією Цісонь і українським водієм таксі, який переріс у взаємні звинувачення. Конфлікт набув розголосу після допису політикині в соціальних мережах, повідомили польські видання RFM24 та Onet.

За словами Цісонь, водій, який нібито не володів польською мовою, висадив її з дітьми в неправильному місці, ображав її, намагався плюнути та використав проти неї сльозогінний газ. Вона опублікувала фото з крапельницею, але згодом видалила допис. У відповідь таксист надав порталу trojmiasto.pl запис із відеореєстратора, який спростовує частину її заяв. На відео чути, як українець спокійно розмовляє польською, тоді як Цісонь вживає образливі слова та радить йому «повертатися до своєї країни».

Після розголосу Цісонь попросила призупинити її членство в клубі радників «Громадянської коаліції» Гданської міськради та партії «Польська ініціатива», що було схвалено. Вона також обіймає посаду директорки офісу міністерки освіти Барбари Новацької.

У новому дописі політикиня вибачилася за вживання лайки, але наполягла, що запис не відображає повної картини. «Я глибоко шкодую про це і знаю, що цього не мало б статися. Однак хотіла б наголосили, що опублікований запис показує лише фрагмент усієї ситуації і не відображає її повного масштабу. Ви не можете почути, як водій словесно ображає мене, плює і зрештою без жодних підстав використовує перцевий балончик», — зазначила вона.

Цісонь подала до поліції заяву на водія, звинувативши його у порушенні особистої недоторканності та застосуванні сльозогінного газу. Водій, у свою чергу, звернувся до правоохоронців із заявою проти депутатки, звинувативши її в образі за національною ознакою, пошкодженні автомобіля та порушенні особистої недоторканності.

Поліція Гданська розслідує обставини конфлікту.

Згідно зі ст. 257 КК Польщі, образа групи або особи за національною, етнічною ознакою карається грошовим штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі до 3 років. Аналогічно, за ст. 217 КК (naruszenie nietykalności cielesnej — порушення тілесної недоторканності, наприклад, плювок чи використання газу), покарання — обмеження волі до 1 року або штраф.

Польща

