Британские истребители Typhoon начали патрулирование неба над Польшей

Великобритания привлекла свои истребители Typhoon для защиты польского воздушного пространства в рамках миссии НАТО Eastern Sentinel (Восточный страж). Правительство Соединенного Королевства сообщило, что вечером 19 сентября истребители взлетели с базы RAF Coningsby в Линкольншире.

Полет поддерживал самолет-заправщик RAF Voyager. Задачей экипажей было обеспечение безопасности польского неба и противодействие возможным провокациям России, в частности, ее беспилотникам.

Перед стартом патрулей британский министр обороны Джон Гилли посетил базу Typhoon. Он подчеркнул символичность того, что эти полеты начались именно в дни, когда Британия отмечает 85-летие битвы за Британию во Второй мировой войне.

